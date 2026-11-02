„Aber mach nicht auf uns!“, sagt eine weibliche Stimme zu einem Jugendlichen, der gerade einen ABC-Pulverfeuerlöscher entsichert. Dann spritzt er das Löschpulver in den Vorraum der Wernshäuser Sporthalle. Als sie erkennen, dass sie den Rauchmelder ausgelöst haben, endet das Video. Die ausgelöste Brandmeldeanlage ruft die Feuerwehr Wernshausen auf den Plan. Das Gerätehaus steht neben der Sporthalle, sodass die Einsatzkräfte wenig später vor Ort sind. Sie erkennen den Einbruch und verständigen die Polizei.