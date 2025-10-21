In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in das Gasthaus Schwarze Crux in Schmiedefeld am Rennsteig eingestiegen. Wie die Polizei am Dienstag dazu meldet, haben die Diebe mehrere Tierpräparate gestohlen, unter anderem einen Hirsch- und einen Wildschweinkopf sowie sonstige Gegenstände im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. Den durch den Einbruch verursachte Sachschaden beziffert die Polizei auf 1500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer (03681) 3690 und der Angabe des Aktenzeichens 0272596/2025 entgegen.