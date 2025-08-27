Einbruch in Lagerhalle: Junger Mann demoliert Bundespolizei-Fahrzeuge

Zwiesel (dpa/lby) - Ein junger Mann ist in Niederbayern in eine Halle eingebrochen und hat dort vier Bundespolizei-Fahrzeuge demoliert. Der 23-Jährige habe in der Lagerhalle in Zwiesel (Landkreis Regen) Scheiben eingeschlagen, Außenspiegel abgeschlagen und sei auf Fahrzeugdächer gesprungen, teilte die Polizei mit. Den Schaden schätzten die Ermittler auf etwa 20.000 Euro. Die Fahrzeuge müssten nun repariert werden.