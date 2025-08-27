 
  Region

  Junger Mann demoliert Bundespolizei-Fahrzeuge

Einbruch in Lagerhalle Junger Mann demoliert Bundespolizei-Fahrzeuge

Von einem Campingplatz aus beobachtet eine Seniorin einen Einbruch. Wenig später wird klar: Der Täter hatte es auf Fahrzeuge der Bundespolizei abgesehen.

 
Einbruch in Lagerhalle: Junger Mann demoliert Bundespolizei-Fahrzeuge
1
Den Schaden an den Fahrzeugen der Bundespolizei schätzten die Ermittler auf rund 20.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Zwiesel (dpa/lby) - Ein junger Mann ist in Niederbayern in eine Halle eingebrochen und hat dort vier Bundespolizei-Fahrzeuge demoliert. Der 23-Jährige habe in der Lagerhalle in Zwiesel (Landkreis Regen) Scheiben eingeschlagen, Außenspiegel abgeschlagen und sei auf Fahrzeugdächer gesprungen, teilte die Polizei mit. Den Schaden schätzten die Ermittler auf etwa 20.000 Euro. Die Fahrzeuge müssten nun repariert werden.

Eine Seniorin habe den Einbruch von einem nahegelegenen Campingplatz aus beobachtet. Dank ihrer Beschreibung nahmen Polizisten den 23-Jährigen später in der Innenstadt fest. Dabei habe der junge Mann die Beamten beleidigt. "Daraus lässt sich dann schon auch ein Motiv für die Tat ableiten", sagte ein Polizeisprecher. 

Weitergehende Angaben zu den Hintergründen seines Einbruchs in die Lagerhalle habe der Mann nicht gemacht. Gegen ihn werde jetzt wegen mehrerer Delikte ermittelt.