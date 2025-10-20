 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Hildburghausen

  6. Unbekannte stehlen teure E-Bikes

Einbruch in Hildburghausen Unbekannte stehlen teure E-Bikes

In Hildburghausen sind Einbrecher in ein Fahrradgeschäft eingestiegen. Sie entwendeten hochwertige Pedelecs im Wert von über 10.000 Euro.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Einbruch in Hildburghausen: Unbekannte stehlen teure E-Bikes
1
In Hildburghausen sind Einbrecher in ein Fahrradgeshäft eingestiegen und klauten Räder im Wert von über 10.000 Euro. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Mitten in der Nacht zu Montag haben Unbekannte in Hildburghausen ein Fahrradgeschäft in der Dammstraße heimgesucht. Gegen 1.40 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Laden und entwendeten zwei hochwertige Pedelecs der Marke „Cube“. Der Schaden ist erheblich: Rund 10.500 Euro beträgt der Wert der gestohlenen Räder, hinzu kommt ein Sachschaden von mindestens 3.000 Euro, den die Täter beim Einbruch hinterließen.

Nach der Werbung weiterlesen

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Geschäfts gesehen hat oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Räder machen kann, wird gebeten, sich unter 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0272156/2025 zu melden.