Einbruch in Hildburghausen: Unbekannte stehlen teure E-Bikes

Mitten in der Nacht zu Montag haben Unbekannte in Hildburghausen ein Fahrradgeschäft in der Dammstraße heimgesucht. Gegen 1.40 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Laden und entwendeten zwei hochwertige Pedelecs der Marke „Cube“. Der Schaden ist erheblich: Rund 10.500 Euro beträgt der Wert der gestohlenen Räder, hinzu kommt ein Sachschaden von mindestens 3.000 Euro, den die Täter beim Einbruch hinterließen.