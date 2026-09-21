Unbekannte attackierten das Vereinsheim eines Hundesportplatzes in Bensheim und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Die Tat passierte bereits in der Zeit zwischen Samstag, 13. September, und dem darauffolgenden Sonntagmorgen, wurde jedoch erst jetzt publik. Die bislang unbekannten Täter drangen, wie die Polizei mitteilt, gewaltsam in das verschlossene Vereinsheim der Hundesportler ein und verschafften sich unbefugten Zutritt.