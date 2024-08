Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag ins Dorfgemeinschaftshaus in Benshausen eingebrochen und haben versucht, den Geldautomaten zu knacken. „Sie sind an der Rückseite gewaltsam ins Gebäude eingedrungen und haben versucht, so an das Geld des Bankautomaten zu gelangen, was misslungen ist“, sagt Polizeisprecherin Anne-Kathrin Seifert auf Anfrage der Redaktion. Jedoch entstand durch den Einbruch ein hoher Sachschaden. Wie hoch dieser genau sei, das müsse noch geklärt werden, so die Polizeisprecherin weiter. Die Kriminalpolizei war am Montag vor Ort und hat die Untersuchungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und Hinweise geben können. Sie können sich beim Suhler Inspektionsdienst melden, telefonisch unter (0 36 81) 36 90.