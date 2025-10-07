Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Donnerstag- bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zum Gemeindehaus in Benshausen. Im Inneren öffneten die Unbekannten teilweise mit Gewalt mehrere Türen und verursachten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Entwendet wurde im Haus, das sich in der Benshäuser Straße neben einem Einkaufsmarkt befindet, nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei

sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer (03681) 36 90 und der Angabe des Aktenzeichens 0259970/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Der ehrenamtliche Ortsteilbürgermeister Matthias Kohl erfuhr von dem Einbruch erst durch die Polizeimeldung und machte sich sofort über die Schäden kundig.