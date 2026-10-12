Windischleuba (dpa/th) - Ein 15-Jähriger ist bei einem Einbruchsversuch in einen Imbisswagen im Landkreis Altenburger Land eingeschlossen worden. Der Jugendliche war ersten Erkenntnissen zufolge am Sonntagabend durch die Vorderklappe in den Wagen eingestiegen, bevor diese zufiel, wie die Polizei mitteilte. Polizisten konnten den Tatverdächtigen aus dem Wagen befreien. Seine drei Komplizen hatten sich den Angaben zufolge bereits entfernt. Die Beute bestand aus mehreren Getränkedosen. Neben der Klappe wurde auch eine Vitrine im Wagen beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.