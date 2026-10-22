In einen seit mehreren Monaten geschlossenen Imbiss in der Bernhardstraße in Sonneberg sind unbekannte Täter in den vergangenen Tagen eingebrochen. Wie eine Polizeisprecherin im Gespräch mit der Redaktion sagte, haben sie vermutlich eine Tür aufgedrückt und sind so in die Räume gelangt. Und dort konnten sie sogar noch etwas erbeuten: Denn obwohl das Lokal seit rund fünf Monaten nicht mehr betrieben wird, befanden sich darin noch verschiedene Gegenstände.