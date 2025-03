Einbruch bei Juwelier: Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen

Der Einbruch wurde erst am Morgen entdeckt, wie die Polizei berichtete. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Geschäft in der Fröhliche-Türken-Straße und verursachten dabei einen Schaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags. Der materielle Verlust ist hingegen erheblich: Nach ersten Schätzungen der Geschäftsführung beläuft sich der Wert der gestohlenen Schmuckstücke auf Hunderttausende Euro.