Seit Ende Juni hat Schlager ein zu Hause im Schlagerschloss-Hotel in Eisfeld, dem ehemaligen Hotel Hubertus. Das haben Angela Henn und Dennis Klak gekauft und in den Farben Pink und Hellblau gestrichen. Zur Einweihung feierten sie unter anderem mit G.G. Anderson, Menderes Bağci, Anita Hofmann, Voxxclub und begeisterten Zuschauern. Am Samstag startet der Restaurantbetrieb. „Bislang 120 Reservierungen“, vermeldet Klak am Donnerstag um die Mittagszeit auf Anfrage. „Wir haben aber noch Kapazität.“ Ab 11 Uhr gibt es Essen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch der „Tag der offenen Tür“ im Hotel. Besucher haben die Chance, sich alle Hotelzimmer anzusehen und den „Walk of Schlager“ im Treppenhaus. Zur Einweihungsparty hatte G.G. Anderson („Sommernacht in Rom“) in dem nach ihm benannten Themenzimmer übernachtet.