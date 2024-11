Auch der Tod von Beckenbauer "hängt nach wie vor nach", sagte Matthäus. "Es ist noch nicht so lange her und ich weiß, was wir für Zeiten erlebt haben, und vor allem wie er mir geholfen hat. Es hat mir ja nicht immer jeder vertraut, aber Franz hat mir immer vertraut", erinnerte der TV-Experte. Er habe einen auch mal in den Hintern getreten, aber eben auch in den Arm genommen, "wenn du die Hilfe und die Liebe gebraucht hast". Beckenbauer habe ihn durch sein großes Vertrauen zu dem gemacht, was er geworden sei.