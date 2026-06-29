Die Stadtkirche Meiningen ist am vergangenen Freitagabend gut gefüllt. Stimmen mischen sich, deutsch und englisch, vertraut und doch neu. Trotz der Größe wirkt das Treffen eng, fast familiär. Was diesen Moment trägt, lässt sich schwer greifen. Es ist mehr als ein Treffen. Über der Familie Weissleder liegt etwas, das größer wirkt als die Summe ihrer Mitglieder: das Bewusstsein, Teil einer langen, gemeinsamen Geschichte zu sein.