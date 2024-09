Was ist machbar? Diese Frage stellen sich die Lauschaer in letzter Zeit ein ums andere Mal. Zumindest kommen immer wieder Machbarkeitsstudien auf den Tisch. War es zur Sitzung des Stadtrates im August – wie berichtet – eine zum Dorfgemeinschaftshaus in Ernstthal, ist es nun zur Septemberzusammenkunft eine zur Stützmauer an der Grundschule gewesen. Und somit wieder ein nicht ganz so billiges Unterfangen.