Ein wiederkehrender Albtraum Bill Kaulitz schläft schlecht

Osnabrück - Bill Kaulitz leidet nach eigenen Angaben unter schlechtem Schlaf. "Bei mir sind es schlimme Albträume. Ich schlafe ganz schlecht", sagte der Tokio-Hotel-Sänger in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auf die Frage, was die schlimmsten Monster in seinem Leben seien. Er könne gar nicht aussprechen, was das für Träume seien, "so schlimm sind die", sagte er. Die Träume seien aber nicht wiederkehrend. "Wobei - einer schon, der alte Albtraum mit der Hexe. Die hat hinter unserem Spielzeugkorb gewohnt."