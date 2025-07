Oberhof wird im kommenden Winter den Rennrodel-Weltcup von Königssee übernehmen und damit auch Gastgeber für die Olympia-Generalprobe von Weltmeister Max Langenhan und Co. sein. Das bestätigte der Thüringer Schlitten- und Bobsportverband (TSBV) auf Nachfrage. Oberhof springt für Königssee ein, da Verzögerungen bei der Wiederherstellung an der Kunsteisbahn in Bayern einen Weltcup im Januar 2026 nicht möglich machen.