„Die Thüringenliga ist nach den Platzierungen in den letzten Jahren ein Ziel, was derzeit nicht unmöglich sein sollte“, sagt Jens Hirschfeld, Sportlicher Leiter beim FSV 06 Eintracht Hildburghausen, mit Blick auf die nahe Fußballzukunft des Vereins. Für dieses große Ziel braucht es ein homogenes Team – nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Trainerteam. Also „Teamwork makes dreamwork“ (sinngemäß: Nur mit Mannschaftsarbeit kann man große Träume erfüllen)?