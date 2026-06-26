Ein Video, das seit einiger Zeit kursiert, soll einen Wolf zeigen, der am helllichten Tag durch die Bocksbergstraße schleicht. Ist das wirklich ein Wolf? „Das ist ein Wolf. Die Merkmale, die das Tier aufweist, sprechen für einen Wolf“, ist Thomas Hanf überzeugt. Er ist Pächter der Jagd im Revier Goldlauter-Heidersbach und Vorsitzender der Jägerschaft Suhl. Er habe selbst schon auf dem Ansitz einen Wolf gesehen.