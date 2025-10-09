Mit ihren gerade einmal sieben Jahren weiß Meiko Nguyen aus Suhl schon ziemlich genau, was sie will. Und das ist in erster Linie, ein Furry zu sein. Diese niedlichen Fellkostüme, in denen man plötzlich jemand ganz anderes ist, die haben es ihr angetan. Und so verwunderte es auch nicht, dass sich Meiko am Weltkindertags-Wochenende, wo viele Mädchen und Jungen die tollen Angebote in der Stadt nutzten, lieber in ihr Wolfskostüm schlüpfte und sich mit Mama Angelina Fiks in entgegengesetzte Richtung aufmachte. Denn auf dem Ringberg traf sich wie seit vielen Jahren schon eine große Furry-Gemeinschaft zur traditionellen Convention, zu der samstags stets die große Parade gehört. Und die hat sich Meiko nicht entgehen lassen, die mit ihrer größeren Freundin Frida dort als Wolfs-Tagesgast aufgeschlagen ist, die gut und gern auch als zwei Kätzchen durchgegangen wären. Aufgefallen sind beide allein schon wegen ihrer Größe und Zartheit zwischen den fast 1000 Drachen, Echsen, Füchsen, Hunden, Adler, Bären und plüschigen Fantasiewesen, wobei sie sich schon genauso souverän im Fursuite bewegen, wie ihre großen Vorbilder.