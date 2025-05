„Es ist nicht nur ein Haus, es ist ein Leben, das wir ausräumen, es ist unser Herzenskind gewesen.“ Inez van de Waal ist umstellt von Kisten, Kartons und einer Menge Dinge, die noch verpackt werden wollen, als sie diesen rührendenden Satz sagt. Für die 75-Jährige und ihren 77-jährigen Mann Peter, die sich Anfang April mitten im Umzug befinden, sind es Momente des Abschieds von einem lieb gewonnenen Haus, von einem grünen Landstrich und seinen netten Menschen. Aber auch Momente, die an den Anfang erinnern. Es war im Jahr 2014, als das Paar während eines Besuchs in Mehmels auf das Haus mit Hof, geräumiger Scheune, Garage, Werkstatt, alter Schmiede und großen Grundstück aufmerksam gemacht wurde. Auf der Stelle haben sich die beiden für den Flecken Erde mit allem, was darauf steht, begeistert. Die Unruheständler sahen sofort ihre neue Aufgabe, ihre neue Herausforderung, ihre neue Heimat und nahmen all dies ohne zu zögern an.