Ende Januar ging es ganz schnell für Eric Bauroth. Bis dahin war unklar, ob er als Athletiktrainer der schwedischen Rodler zum ersten Mal Olympia erleben darf. Seine Lebensgefährtin Tove Kohala hatte die Olympia-Quali schon beim ersten Saisonrennen geschafft. Aber die Entscheidung des schwedischen Olympischen Komitees stand noch aus, ob dieses Ergebnis zählt. Beim ersten von zwei Weltcups im Januar im Oberhof schaffte dann auch Toves Bruder Svante die Olympianorm. „Die Bestätigung, dass beide zu Olympia fahren dürfen, kam dann auf einer Pressekonferenz in der Woche vor dem zweiten Oberhofer Weltcup. Erst da war klar, dass Schweden auch zwei Trainer schickt und ich als Trainer auch nach Italien fahren darf“, erzählt Eric Bauroth. Also quasi auf dem letzten Drücker sprang er noch auf den Olympia-Zug auf.