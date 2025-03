Ein Tag vor der Feier: Baumarkt darf nicht eröffnen

Der Baumarkt ist geputzt und die Verkaufsregale sind eingeräumt. Das siebenköpfige Mitarbeiterteam hat die Vorbereitungen für die Neueröffnung abgeschlossen. Doch der Regio-Baumarkt in Walldorf wird nicht wie vorgesehen am Freitag dieser Woche eröffnen. Die Nachricht erreichte die Redaktion am Donnerstagnachmittag. Wie Baumarktleiterin Nancy Zimmermann auf Nachfrage sagte, fiel die Entscheidung einen Tag vor der geplanten Eröffnung nach einer Begehung von Vertretern der Baubehörde im Landratsamt. Der Baumarkt, der in eine ehemalige Industriehalle des Plattenwerks Walldorf eingezogen ist, könne wegen Brandschutzmängeln noch nicht seinen Betrieb aufnehmen, sagte sie. Die Neueröffnung werde sich voraussichtlich um vier bis sechs Wochen verschieben. Bis dahin hoffe sie, dass die erforderliche Brandmeldeanlage im Markt installiert worden ist, sagte Nancy Zimmermann.