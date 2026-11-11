Schüler und Lehrer in Thüringen bekommen in diesem Schuljahr unverhofft einen zusätzlichen Ferientag. Grund ist ein Fehler des Bildungsministeriums, bestätigte ein Sprecher am Mittwoch. Die Behörde hatte in ihrem an alle Schulen verschickten Ferienkalender die Osterferien (20. März bis 4. April) versehentlich mit elf Tagen angesetzt. Tatsächlich sind es aber nur zehn Tage. Damit hätte Thüringen 2026/27 insgesamt einen Ferientag weniger gehabt als die 75 Tage pro Schuljahr, die deutschlandweit für Ferien vorgesehen sind.