Mit offenen Armen und großer Dankbarkeit wurden Ramón Seliger, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Senfkorn, und Kuratoriumsmitglied Annelie Grube am Donnerstag im Kinderhaus Regenbogen in Meiningen empfangen. Die beiden Gäste kamen nicht mit leeren Händen: In ihrem Gepäck befand sich ein symbolischer Scheck über 10.000 Euro. Eine Förderung, die im christlichen Kindergarten für sichtbare Veränderungen sorgen wird.