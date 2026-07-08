Die Zahl der jungen Leute, die im Rehabilitationszentrum in Schleusingen unter dem Dach der Stiftung Rehazentrum „Thüringer Wald“ eine außerbetriebliche Ausbildung absolvieren, ist unverändert hoch. 49 junge Frauen und Männer – im Alter zwischen 18 und 24 Jahren – werden zurzeit in verschiedenen Bereichen wie Lager, Gartenbau, Verwaltung, Hauswirtschaft, Gastronomie, Holz und Metall ausgebildet. Sie bekommen Ausbildungsgeld. Doch damit seien keine großen Sprünge möglich. Für besondere Anlässe jedenfalls sei nicht viel übrig.