Ein Schal für Zella-Mehlis: Aus Wollresten wird Geld für den guten Zweck

Erlös für die Hospizarbeit

Der Riesenschal bestehe tatsächlich aus vielen Einzelstücken und werde jetzt wieder in einzelne Schals unterteilt. Die erhält der Förderkreis Hospizarbeit, der sie zur Veranstaltung „Advent im Sarterstift Meiningen“ am 6. Dezember gegen eine Spende anbietet. Auch in der Stadt- und Kreisbibliothek werden in der Woche vor dem Nikolausmarkt einige Exemplare gegen Spende abgegeben. Der Erlös kommt dem Förderkreis und damit der Hospizarbeit sowie insbesondere der Begleitung von Menschen an ihrem Lebensende zugute. Mit dem Projekt „Advent im Sarterstift“ will der Förderkreis Familien und Alleinstehende, Jung und Alt erreichen, sich gemeinsam mit ihnen auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen, Begegnungen schaffen und auf die Hospizarbeit der Sozialwerk Meiningen gGmbH aufmerksam machen. An dem Tag gibt es Kaffee und Glühwein, eine Bastelecke, gemeinsames Adventssingen und einen Adventsmarkt. Auf diesem können neben den Schals aus Zella-Mehlis auch Adventsschmuck und schönen Dinge gegen eine Spende erworben werden.