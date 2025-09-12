Ein Schal für Zella-Mehlis: Aus Wollresten wird Geld für den guten Zweck

 
Die Aktion „Ein Schal für Zella-Mehlis“ ist mit beachtlichen 184 Metern zu Ende gegangen. Was passiert jetzt mit den selbst gestrickten Teilen?

 
Kinder präsentieren den Riesenschal. Foto: Kellermann

Mit der Feier anlässlich des Rathausjubiläums wurde ein lange gehütetes Geheimnis gelüftet: Denn mit dem Fest am 22. August ging auch die Aktion „Ein Schal für Zella-Mehlis“ zu Ende. Das Ergebnis wurde den Festbesuchern präsentiert. Der Schal ist mehr als 180 Meter lang und reichte – gehalten von Einheimischen und Gästen – über den gesamten Rathausvorplatz und war dabei noch immer nicht vollständig ausgepackt.

Zella-Mehliser tun Gutes

„Die Zella-Mehliser haben damit einmal mehr bewiesen: Wenn es darum geht, Gutes zu tun, dann lassen sie sich nicht lange bitten. Die Aktion war im Februar durch die Stadt- und Kreisbibliothek gemeinsam mit der Zella-Mehliser Unternehmerin Steffi Hengelhaupt gestartet worden und wurde nicht nur von den Bibliotheksnutzern gut angenommen. Auch viele Neulinge und auswärtige Besucher haben fleißig gestrickt und gehäkelt. Denn es stand fest: Es wird nicht nur ein langer Schal entstehen, sondern es soll mit der Aktion auch Gutes getan werden. Dazu hat die Stadt- und Kreisbibliothek im Förderkreis Hospizarbeit Meiningen und Umgebung, der die Hospizarbeit des Sozialwerkes Meiningen unterstützt, einen wichtigen Partner gefunden“, erklärt Stadtsprecherin Linda Münzel.

Erlös für die Hospizarbeit

Der Riesenschal bestehe tatsächlich aus vielen Einzelstücken und werde jetzt wieder in einzelne Schals unterteilt. Die erhält der Förderkreis Hospizarbeit, der sie zur Veranstaltung „Advent im Sarterstift Meiningen“ am 6. Dezember gegen eine Spende anbietet. Auch in der Stadt- und Kreisbibliothek werden in der Woche vor dem Nikolausmarkt einige Exemplare gegen Spende abgegeben. Der Erlös kommt dem Förderkreis und damit der Hospizarbeit sowie insbesondere der Begleitung von Menschen an ihrem Lebensende zugute. Mit dem Projekt „Advent im Sarterstift“ will der Förderkreis Familien und Alleinstehende, Jung und Alt erreichen, sich gemeinsam mit ihnen auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen, Begegnungen schaffen und auf die Hospizarbeit der Sozialwerk Meiningen gGmbH aufmerksam machen. An dem Tag gibt es Kaffee und Glühwein, eine Bastelecke, gemeinsames Adventssingen und einen Adventsmarkt. Auf diesem können neben den Schals aus Zella-Mehlis auch Adventsschmuck und schönen Dinge gegen eine Spende erworben werden.

Hoffnung auf viele Abnehmer

Die Idee zur Aktion „Ein Schal für Zella-Mehlis“ entstand aufgrund der vielen Spenden von Wollknäulen für die Veranstaltungsreihe „Handgemacht“. Die Resonanz war seinerzeit so groß, dass aus der Vielzahl von Wollsorten und -farben mehr werden sollte als nur Bastelutensilien. „Das Team der Stadt- und Kreisbibliothek bedankt sich bei allen, die die Aktion unterstützt haben und freut sich gemeinsam mit den Vertretern des Förderkreises Hospizarbeit Meiningen und Umgebung nun auf viele Abnehmer in der Adventszeit“, so Linda Münzel abschließend.