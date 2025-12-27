Ein Satz, der noch fehlt "Tatort"-Star Folkerts würde gerne "Ich liebe Dich" sagen

Ludwigshafen - Die dienstälteste "Tatort"-Kommissarin Ulrike Folkerts blickt mit Stolz auf ihre bisher 36 Jahre als TV-Ermittlerin zurück. "Nie hätte ich für möglich gehalten, dass ich so lange beim "Tatort" bleibe", sagte die Schauspielerin am Rande des Drehs in Ludwigshafen der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist Familie, das ist gewachsen, das ist mehr als ein Job, es ist ein Geschenk und eine immer wieder große Herausforderung, sich für gute Stoffe und Kriminalfälle, die Menschen interessieren und fesseln, einzusetzen."