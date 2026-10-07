Es ist ein netter Gag, wenn man auf die Frage, warum man etwas tut, antwortet: „Weil ich es kann!“ So leicht macht es sich Tony Fuß aus Kaltennordheim nicht. Er bestritt Ende August den Ultra Trail de Mont Blanc in Frankreich. Er benötigte 40 Stunden und acht Minuten für die genau 173,6 Kilometer mit 9700 Höhenmetern. Aber warum tut man sich das nun an? „Es gibt da ein schönes Sprichwort. Laufen ist schön, länger Laufen ist länger schöner“, lautet die einfache Antwort des 40-jährigen Allgemeinmediziners.