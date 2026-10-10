Könnte ein Puma sich in einem Wald in Bayern überhaupt ernähren?

Pumas sind in Amerika heimisch - nicht in bayerischen Wäldern. Und ein in Gefangenschaft gehaltener Puma habe kein Jagdverhalten gelernt, sagt Unsöld. "Trotzdem ist es möglich, dass er genug Nahrung findet, um zu überleben. Der Jagdinstinkt ist ja da - wie man von Freigänger-Hauskatzen weiß, die leider alle möglichen Wildtiere erlegen." Wenn der Hunger komme, werde er versuchen, sich Nahrung zu verschaffen. "Im besten Fall erwischt er ein Kaninchen, einen Feldhasen oder ein Reh, aber er könnte auch ein Nutztier, Schafe, Ziegen, Kälber oder passenderweise ein südamerikanisches Lama oder Alpaka reißen."