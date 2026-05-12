Herr Kuropka, Stadtlengsfeld hat, nachdem alle Mitglieder ihren Rücktritt erklärt haben, keinen Ortsteilrat mehr. Wie geht es jetzt weiter?
Ein Ort ohne Rat Ziel ist, „dass Ruhe einkehrt“
Beate Funk 12.05.2026 - 13:00 Uhr
Andreas Kuropka (parteilos), Ortsteilbürgermeister von Stadtlengsfeld, sagt im Interview, wie er ohne Ortsteilrat weiter machen will – und warum er den Neustart als Chance sieht.
Herr Kuropka, Stadtlengsfeld hat, nachdem alle Mitglieder ihren Rücktritt erklärt haben, keinen Ortsteilrat mehr. Wie geht es jetzt weiter?