„Es geht ihm soweit gut, kein Grund zur Sorge“, beteuert Birgit Kuras im Telefonat mit der Lokalredaktion. Sie ist das Familienmitglied, das sich besonders um den prominenten Cousin, den Prof. Dr. und Ruhestandspolitiker kümmert. Der ist dort, wo er jetzt lebt, ganz einfach Jens Goebel. Das ist in einem Pflegeheim in Görlitz an der Neiße, dessen östlicher Teil Zgorzelec schon im Nachbarland liegt. Bei einem Stadtbummel könnte sich Jens Goebel mit den Einwohnern in deren Muttersprache unterhalten, schließlich hat er 1970 bis 1975 Mathematik in Lubmin studiert.