Ein neuer Imker: Unternehmer mit süßem Geschäft

So begann er vor sieben Jahren mit der Imkerei in Oberlind, einem Stadtteil von Sonneberg. Was ihm daran so gefällt? Wöhner braucht nicht lange nachzudenken: „Die Entspannung, die man hat, die Ruhe, die man dazu mitbringen muss. Wer aufgeregt oder hektisch ist, überträgt das auf die Bienen.“