Man nehme den als Sir zum Ritter geschlagenen Popmusiker Elton John, den visionären Komponisten und Produzenten von über 150 Filmmusiken Hans Florian Zimmer, in vielen Produktionen bewährte Starsolisten und Chorsänger sowie ein perfekt aufeinander eingestimmtes Orchester unter der Leitung des in London ansässigen Stephen Ellery – und mixe das alles gut durch. So in etwa muss das gerade in vielen deutschen Städten über die Bühne gehende Konzertereignis „Der König der Löwen“ entstanden sein, das am Wochenende nun auch in Suhl zu erleben war.