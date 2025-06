Wenn Troddeldatschen auf Wurstlöffel treffen und aus Hanfseilen Schuhsohlen werden, dann ist Kuhschwanzfestdienstag in Eisfeld. Am kommunal ausgerufenen Feiertag geht es nämlich nicht nur um Stadtwache, Casimir und Co, sondern es herrscht dazu buntes Markttreiben. Fast kann man sich vorstellen, wie es wohl vor Jahrhunderten war auf dem Triebelshof gegenüber der Kirche war, als alle Waren des täglichen Lebens feilgeboten worden – von den Erzeugern, die Bauern aus der Region waren.