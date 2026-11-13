Ein Leben gegen das Schweigen: Italiens Grande Dame der Literatur Dacia Maraini wird 90

In Italien gilt sie als eine der wichtigsten Stimmen und feministische Pionierin. Neben dem "Premio Strega" (1999) wurde sie auch mit dem "Premio Campiello" (1990) für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Doch die höchste literarische Auszeichnung der Welt, der Literaturnobelpreis, blieb bislang aus.

Neues Buch schon in der Mache

"Mein Traum war immer dieser: Seiten zu schreiben, die diejenigen, die sie lesen, lieben werden. Mehr nicht. Ich habe keine anderen Ambitionen", sagte sie einmal in einem Interview angesprochen auf den Nobelpreis. Ganz so unberührt lässt sie die Aussicht auf die Auszeichnung aber wohl doch nicht. Einige Jahre später gab sie nämlich zu: "Ich hoffe, dass er kommt. Aber das Wichtigste ist, ihm nicht hinterherzujagen, sonst leidet man unter Ängsten."

So oder so, für Maraini geht es immer weiter. An einem neuen Buch schreibt sie schon wieder. "Aber darüber spreche ich jetzt noch nicht", sagte sie Ansa.

Sie meldet sich auch weiter zu gesellschaftlichen und politischen Themen zu Wort. Mehrmals im Monat erscheinen Meinungsstücke aus ihrer Feder in der Zeitung "Corriere della Sera". Und der neuen Generation - jungen Frauen und Männern - rät sie angesichts der aktuellen Weltlage dies: "Aufmerksam zu sein."