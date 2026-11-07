Es ist noch dunkel draußen. In der Küche brennt vielleicht schon Licht, der Schulranzen steht gepackt im Flur. Aber bevor es losgeht, muss erst noch dieses eine Türchen geöffnet werden. Vorsichtig mit dem Fingernagel, damit die Pappe nicht einreißt. Dahinter wartet ein winziges Stück Schokolade. Ein Stern vielleicht. Oder ein Weihnachtsmann, der eher wie ein unförmiger Klumpen aussieht. Egal. Ab in den Mund damit. Weihnachten ist wieder einen Tag näher gerückt.Eine Kollegin aus unserer Redaktion weiß noch heute ganz genau, wie diese Schokolade geschmeckt hat. Nicht besonders fein, ein bisschen eigentümlich sogar. Aber unverwechselbar. Sie würde den Geschmack unter Hunderten wiedererkennen. Und mit ihm wäre wohl auch dieses Gefühl sofort zurück: die Aufregung am Morgen, der Duft nach Plätzchen, die Heimlichkeiten der Erwachsenen und das ungeduldige Warten auf Heiligabend.