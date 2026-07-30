Ein Krieg, viele Fronten: Die Akteure im Iran-Krieg und ihre Fronten

Die USA und Saudi-Arabien reagierten zuletzt mit Luftangriffen auf Stellungen proiranischer Gruppen im Irak. Nach US-Angaben waren die Angriffe eine Reaktion auf Attacken gegen amerikanische und saudische Ziele. Die saudische Regierung hatte zuvor Milizen aus dem Irak für Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht.

Die irakische Regierung gerät damit zwischen die Fronten: Viele Milizen sind offiziell Teil der staatlichen Sicherheitsstrukturen, agieren operativ jedoch eigenmächtig nach Befehlen aus Teheran. Bagdad kann weder die Angriffe der Milizen auf US-Truppen unterbinden noch die Vergeltungsschläge der USA auf irakischem Territorium verhindern.

Israel und die Hisbollah im Libanon

Für Israel ist die Konfrontation eng mit der eigenen nationalen Sicherheit verknüpft. Der jüdische Staat befürchtet eine nukleare Aufrüstung des Irans und sieht darin sowie in den Präzisionsraketen Teherans eine existenzielle Bedrohung. Noch zu Beginn des Kriegs beteiligte sich das israelische Militär an den Angriffen im Iran. Israel wurde dadurch zwischenzeitlich von mehreren Fronten angegriffen. Während Trump zuletzt auf eine diplomatische Lösung des Kriegs drängte, soll der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu laut Medienberichten auf eine Fortsetzung der Angriffe gepocht haben.

Derzeit steht Israels Armee vor allem weiter im Konflikt mit der Hisbollah im Libanon. Auch die libanesische Miliz ist ein Verbündeter Teherans. Nach zwei offenen Kriegen hat sich die Lage zuletzt etwas beruhigt. Vorausgegangen waren mehrere Anläufe für eine Waffenruhe. Israel will jedoch eine Entwaffnung der Miliz durchsetzen und greift daher weiter im Nachbarland an. Die Hisbollah lehnt eine Entwaffnung ab. Auch wenn die Hisbollah eigenständig agiert, dürfte die Entscheidung dazu vor allem aus Teheran kommen. Die Hisbollah gilt als wichtiges Abschreckungswerkzeug der iranischen Regierung gegenüber Israel.