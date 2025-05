ist still im Museum. Zumindest war das lange das Bild, das wir alle im Kopf hatten. Gepolsterte Schritte auf knarzenden Dielen, gedämpfte Stimmen, Dinge hinter Glas. Wissensvermittlung – aber bitte mit Abstand. Dieses Bild hat Risse bekommen. Und das ist gut so. Ich finde, Museen heute müssen mehr sein als Speicher vergangener Zeiten. Sie müssen sprechen, provozieren, verbinden. Sie müssen sich öffnen – für Fragen, für Debatten, für Menschen, die sich bisher vielleicht gar nicht eingeladen fühlten. Es reicht nicht mehr, „nur“ Dinge zu zeigen. Ein Museum im 21. Jahrhundert muss eine Haltung haben – und Emotionen hervorrufen. Nur so generiert es Erinnerungen.