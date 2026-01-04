Laut dem Verband Deutsches Obst und Gemüse verzehrt jeder Deutsche im Jahr 8,5 Kilogramm Rot- oder Weißkohl - Tendenz steigend. Kohl sei erschwinglich, regional und voller Vitamine.

Parfum-Layering

Ein wachsender Trend in der Beauty-Szene ist das sogenannte Parfum-Layering. Dabei werden mehrere Düfte kombiniert, um einen ganz persönlichen sogenannten Signature-Duft zu schaffen, der die Persönlichkeit oder Stimmung des Trägers widerspiegelt.

Wie man ein eigenes Duftprofil hinbekommt, versuchen Influencer im Netz zu erklären. Dabei werden natürlich auch eigene Marken genommen.

Das Modemagazin "Vogue" empfiehlt Experimentierfreude. Man müsse sich aber schon Gedanken machen und dürfe nicht alle Düfte übereinander sprühen, die man zu Hause habe. Schwerere Düfte seien vor den leichteren dran.

Supermarkt-Safari und Gig-Tripping

Schon immer gehört der Supermarkt-Besuch zum Urlaubserlebnis vieler Menschen. Spätestens wenn etwas einen eigenen Namen erhält, darf man aber auch von einem Trend sprechen - voilà. Die "Supermarkt-Safari" ist laut Reisemagazin "Merian" einer der Trends 2026.

Durch lokale Spezialitäten und unbekannte Geschmäcker lasse sich die Kultur eines Landes "hervorragend erleben". "Ob amerikanische Süßigkeiten, japanische Snackautomaten oder italienische Pasta-Regale – dieser Reisetrend verbindet kulinarische Neugier mit authentischen Einblicken", so Merian.

Ein weiterer Reise- und Freizeittrend ist der "Event-Tourismus": Der primäre Anlass für eine Reise ist nicht der Urlaub an sich, sondern eine Veranstaltung am Ort, etwa die Fußball-WM, ein Kunstevent oder ein Konzert.

Oder es geht auf "Skillcation": Es wird ausprobiert und gelernt - etwa das Töpfern in Marokko, Malen in Frankreich oder Kochen in Italien.

Für "Lonely Planet" ist übrigens Belgrad als Europas "ultimativer Nachtspielplatz" ein Trendziel 2026. "Erkunde das legendäre Nachtleben" heißt es über die serbische Hauptstadt – ein Tipp, den es vor nicht allzu langer Zeit wohl eher noch bei der deutschen Hauptstadt Berlin gegeben hätte.