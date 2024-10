Augsburg - Knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl kommt die CSU am Freitag (14.30 Uhr) und Samstag zu einem Parteitag in Augsburg zusammen. In einer Grundsatzrede will Parteichef Markus Söder die Delegierten schon zum Auftakt auf den Kampf um die Macht in Berlin einschwören. Weiterer Höhepunkt ist eine Rede des gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU und CSU, Friedrich Merz, die für Samstagvormittag geplant ist. Die Union setzt fest auf die Ablösung der Ampel und ihren Wiedereinzug ins Kanzleramt.