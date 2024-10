Ein Jahr nach Hamas-Angriff Bayern gedenkt der Opfer des 7. Oktobers

Und dieser sei "der Startschuss für Antisemiten überall auf der ganzen Welt" gewesen, Hass und Gewalt auszuleben. "Da werden Terror und Raketen bejubelt – Vergewaltigung, Mord", kritisierte Aigner. "Da wird sehr aggressiv Israels Vernichtung skandiert und den Juden der Tod gewünscht."

Dagegen brauche es mehr als einen politischen Konsens. "Wir brauchen eine Gesellschaft, die den Judenhass als Problem begreift und bekämpft", sagte Aigner. "Wenn Juden in Deutschland nicht sicher leben können, kann niemand in Deutschland sicher leben."

Anstieg der antisemitischen Straftaten

In Bayern hat es in den vergangenen zwölf Monaten einen Anstieg der antisemitischen Straftaten gegeben. Von Oktober 2023 bis September 2024 zählte das Landeskriminalamt 687 Taten. Davon waren 370 in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres - rund 100 mehr als im Vorjahreszeitraum. Unter anderem hatte am 5. September ein 18-jähriger Österreicher auf das israelische Generalkonsulat und das NS-Dokumentationszentrum in München geschossen, bevor er von der Polizei getötet wurde.

Auch andernorts im Freistaat waren am Montag Gedenkveranstaltungen geplant, etwa in Würzburg. In Nürnberg sollte es einen Schweigemarsch und eine Mahnwache geben.