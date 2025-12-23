Die Stadt entschied sich, den Markt wieder am selben Ort zu veranstalten, wenn auch neu gestaltet. Zudem wurden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. "Die neue Anordnung der Stände auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde von den Gästen sehr gelobt", erklärte Stieger weiter. "Dadurch gibt es deutlich mehr Aufenthaltsqualität."