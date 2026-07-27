Ein Jahr nach Bergunfall "Die Laura fehlt uns allen" - Stilles Gedenken zum Todestag

Auch in Pakistan erinnern sich noch manche an Dahlmeier. In dem Land sterben jedes Jahr Touristen in den Bergen - erst Anfang Juli starb ein Tscheche im Karakorum. Der Gepäckträger Baqir Ali war an einer Bergungsaktion nach Dahlmeiers Absturz beteiligt. "Es war eine der Rettungsaktionen in meinem Leben, die erfolglos geblieben ist. Selbst jetzt denke ich manchmal an sie und es läuft mir ein Schauer über den Rücken", sagt er der dpa.

Versöhnt mit ihrer letzten Ruhestätte

Dahlmeiers Eltern haben Frieden damit geschlossen, dass der Leichnam ihrer Tochter in den Bergen in Pakistan fernab der Heimat bleibt. "Ich glaube, das ist der schönste Friedhof, den es für die Laura gibt. Verschmolzen mit dem Herzen der Berge. Das war sie und das ist sie", sagte Susi Dahlmeier Ende Februar bei der Feier zur Benennung des Laura-Dahlmeier-Parks.

Ein Echo, das nachhallt

"Es fühlt sich manchmal an, als wäre es erst gestern gewesen, und sie ist immer noch in unserem Leben, so präsent", sagte Thomas Huber der dpa. "Es ist wie so ein Echo, das nachhallt, ihre Stimme und das, was sie gesagt hat. Das sollte allen eigentlich Mut geben, das Leben zu leben." Sie habe die Natur mit großer Demut erlebt und stets gewusst, dass zum Alpinismus auch Risiken gehören.

Die Berge, so sagen Weggefährten, waren für Dahlmeier nie Kulisse, sondern Leidenschaft und Lebenselixier. Sie wünschen sich, dass sie nicht allein mit ihrem tragischen Tod in Erinnerung bleibt, sondern vielmehr mit ihrer Lebensfreude, ihrer Entschlossenheit und ihrer Begeisterung für die Berge.

Die Familie drückte es in einer Stellungnahme vor einem Jahr so aus: "Laura hat mit ihrer herzlichen und geradlinigen Art unser Leben und das Leben vieler bereichert. Sie hat uns vorgelebt, dass es sich lohnt, für die eigenen Träume und Ziele einzustehen und sich dabei immer treu zu bleiben."

Rettungsversuch im Karakorum

Huber ist gerade wieder aufgebrochen und - wie vor einem Jahr - erneut im pakistanischen Choktoi-Gebiet unterwegs, Luftlinie vielleicht hundert Kilometer vom Laila Peak entfernt. Auch damals war er dort unterwegs und eilte zum Unglücksort. Doch es gab keine Hilfe mehr.

"Die Laura fehlt uns allen", sagt Huber. "An dem Tag, als Laura diesen Unfall hatte, werden wir mit Sicherheit nicht versuchen, auf den Berg zu gehen, sondern innehalten und ihrer gedenken." Und daran erinnern, was Dahlmeier vermittelt habe: "Hey, das Leben ist so fragil." Das Leben sei ein Geschenk - und das solle man "wirklich feiern, zelebrieren". Dazu gehörten für ihn wie auch für Laura Dahlmeier die Berge.