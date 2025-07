An heißen Tagen wie diesen wird am Morgen noch mal ordentlich durchgelüftet. Denn im Büro des Hildburghäuser Landrats gibt es keine Klimaanlage. Wenn Sven Gregor durch die Glastür neben seinem Schreibtisch auf den kleinen Balkon tritt, blickt er auf den Stadtpark – und den Parkplatz des Landratsamtes, auf dem es ungewöhnlich viele freie Plätze gibt. „Man merkt, dass Ferien sind“, sagt er. Da leeren sich die Büros. Er hat gleich einen Scherz auf Lager: Er könne ja mal einen Strandkorb auf den Balkon stellen und ein Badetuch über das Geländer hängen. „Mal sehen, wann über den Landrat gelästert wird.“ Wie das eben so ist – unter Menschen.