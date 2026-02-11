Ein Jahr danach Opfer von Auto-Anschlag zwischen Innehalten und Aufarbeiten

Sicherheitsfragen nach dem Anschlag

Sicherheitspolitisch fachte die Tat Debatten über Prävention, Radikalisierung und Sicherheit im öffentlichen Raum an. Vor dem Hintergrund der Tat schärfte die Polizei unter anderem ihr Sicherheitskonzept für Demonstrationen, Straßenfestivals und andere Events. Für jede Veranstaltung werde das Konzept individuell geprüft, heißt es bei der Münchner Polizei. Man habe dabei auch die weltpolitische Lage sowie die politische Lage im Inland im Blick.

Schon nach anderen Attacken mit Autos und Lastwagen auf Menschenmengen wie am Breitscheidplatz in Berlin vor knapp zehn Jahren waren vielerorts Poller und andere Sperren errichtet worden. Man gehe weiter von einer hohen abstrakten Gefährdung durch den islamistischen Terrorismus aus, heißt es beim Innenministerium.

Täter soll "Allahu Akbar" gerufen haben

Der mutmaßliche Täter hatte zum Prozessauftakt geschwiegen. Er äußerte sich aber ohne Worte: Er hob für die Kameras den rechten Zeigefinger - eine Geste unter Muslimen, die den Glauben an den einen und einzigartigen Gott symbolisieren soll und die zuweilen auch als Erkennungszeichen unter Islamisten gilt.

Nach Ermittlerangaben hatte der Mann "Allahu Akbar" gerufen und nach der Tat gebetet. Hinweise darauf, dass der Mann in ein Netzwerk eingebunden gewesen sei, gab es aber nicht.

Am Jahrestag wird vor Gericht ein Verkehrsanalytiker sein Gutachten vorstellen. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Mann noch mehr als 20 Meter weitergefahren sein. Nicht er selbst brachte den Ermittlern zufolge dann das Fahrzeug zum Stehen – er konnte wegen der Opfer unter seinem Auto nicht weiterfahren. "Das zeigt den absoluten Vernichtungswillen des Täters, der versucht hat, so viele Menschen wie möglich zu treffen", schätzt der Nebenklageanwalt Özata ein. Bei den oft furchtbaren Schilderungen von Zeugen zeige der Angeklagte keine Reaktion. "Er sitzt teilnahmslos da."