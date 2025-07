Der Waschbär stammt aus Nordamerika, wird bis zu 70 Zentimeter groß und hat einen ausgeprägten Tastsinn. Zwei Paare wurden 1934 in Hessen ausgesetzt. Dieses Ereignis gilt als Ausgangspunkt für die heutige Plage. In Deutschland gibt es schätzungsweise mittlerweile zwei Millionen Waschbären. Zwei davon wurden kürzlich in Meiningen gesichtet, in der Elisabeth-Schumacher-Straße. Sind die Tiere eine Gefahr? Wie viele Waschbären leben unbemerkt im Stadtgebiet und im Stadtwald?