Ein Festival, das rockt: Der Hirsch brennt, sein Herz aber bleibt

Ein Jahr ist es her, dass er in die ewigen Jagdgründe abgetaucht ist - der alte Holzhirsch von Schloss Weitersroda. Sein Herz allerdings ist unsterblich, wird allzeit gut gehütet zwischen den alten Mauern - von denen, die ihm zu Ehren ein eigenes Festival aus der Taufe hoben. Das „Burning Hirsch“. Es ist das neueste Baby von Schlossbewohner und Veranstalter Malte Stabenau. 2023 hat es zum ersten Mal stattgefunden, einen Tag lang. Dieses Jahr sind es schon zwei Tage – am 30. und 31. August - und irgendwann soll es so groß werden wie das legendäre Paradiesvogelfestival, mit dem der Landkreis Hildburghausen Jahr für Jahr im Mai in sein Festivaljahr startet. „Das Burning Hirsch ist dann jeweils das letzte Festival des Sommers und ergänzt mit dem Thema Rockmusik die Festivalfamilie perfekt“, erklärt Malte Stabenau und denkt damit an das breite Angebot der vier etablierten großen Festivals in der Region, das jedes Jahr traditionell von Liedermachern in Weitersroda über Elektronikmusik auf der Langen Heide in Hildburghausen bis zu Country in Ratscher und Hippieklängen in Waffenrod reicht.