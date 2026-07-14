Bayreuth - 20 Tonnen Emmentaler sind auf dem Transportweg von Bayern nach Frankreich verschwunden. Nun ermittelt die Polizei, wo der Käse abgeblieben sein könnte.
Ein Fall für die Polizei 20 Tonnen Käse verschwunden
dpa 14.07.2026 - 10:56 Uhr
Eine Käserei will 20 Tonnen Emmentaler von Bayreuth nach Frankreich liefern lassen. Doch dort kommt der Käse nie an. Die Polizei steht vor einem Rätsel.
Bayreuth - 20 Tonnen Emmentaler sind auf dem Transportweg von Bayern nach Frankreich verschwunden. Nun ermittelt die Polizei, wo der Käse abgeblieben sein könnte.
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Die Lieferung sollte von einer Käserei in Bayreuth aus nach Frankreich gehen. Eine Speditionsfirma habe für den Transport über ein Online-Portal ein anderes Transportunternehmen beauftragt. Ein Lastwagen sei auch zur Bayreuther Käserei gefahren und sei dort mit den 20 Tonnen Käse beladen worden, teilte die Polizei mit: "Am Entladeort in Frankreich kam der Lkw jedoch nie an." Der Schaden beträgt etwa 80.000 Euro.