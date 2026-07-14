Ein Fall für die Polizei: 20 Tonnen Käse verschwunden

Die Lieferung sollte von einer Käserei in Bayreuth aus nach Frankreich gehen. Eine Speditionsfirma habe für den Transport über ein Online-Portal ein anderes Transportunternehmen beauftragt. Ein Lastwagen sei auch zur Bayreuther Käserei gefahren und sei dort mit den 20 Tonnen Käse beladen worden, teilte die Polizei mit: "Am Entladeort in Frankreich kam der Lkw jedoch nie an." Der Schaden beträgt etwa 80.000 Euro.