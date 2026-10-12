Der erste Donnerstag in den Herbstferien steht seit Jahren im Zeichen des öffentlichen Nahverkehrs. Denn seit Jahren veranstaltet der Verkehrsverband Bus & Bahn Thüringen an diesem Tag seinen Ein-Euro-Tag, an dem man für einen Euro einen ganzen Tag lang in allen Bussen der teilnehmenden Verkehrsunternehmen fahren kann. Auch die Städtische Nahverkehrsgesellschaft (SNG) Suhl/Zella-Mehlis macht seit jeher bei dem Aktionstag mit, um auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Am 15. Oktober ist sie beim Ein-Euro-Tag auch wieder am Start.