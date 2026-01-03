Diesmal sah es nicht aus wie im „Krieg“, als gestürzte Fahrer hier und da den Straßenrand säumten, während sie in der Wüste des Emirats Abu Dhabi auf einen Krankentransport warteten. So schilderte Lothar Färber vor einem Jahr das Erlebte nach seiner zweiten Teilnahme am „Bike Abu Dhabi Gran Fondo“, eines der vielen Puzzleteile, mit denen sich das größte der sieben Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate einen Namen in der Sportwelt machen möchte – auch im Radsport. 2028 wird Abu Dhabi die Straßenradsport-WM ausrichten. Für den noch jungen Gran-Fondo-Wettbewerb für jedermann melden jedes Jahr mehr als 1000 Teilnehmer. Die Scheichs loben hohe Preisgelder aus. 2025 sind es umgerechnet mehr als 460.000 Euro.